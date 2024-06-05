У Дніпрі підвищать зарплати частини бюджетників: кому і на скільки

Торік мерія вже запроваджувала надбавки вихователям

У Дніпрі підвищать зарплату вихователям дитячих садків та їх помічників. Надбавки почнуть виплачуват вже з цього місяця.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов. За його словами, муніципальні надбавки будуть розміром до однієї тисячі гривень.

"Багато це чи мало? Судити можна як завгодно. Але, як то кажуть, що хата має, тим і приймає. Тож найближчої сесії депутатський корпус розгляне виділення близько 35 млн грн на все це", — каже градоначальник.

Він пояснив, що конкретний розмір доплати визначається з урахуванням освітньо-кваліфікаційного рівня, досвіду роботи та кваліфікаційної категорії. Також Філатов нагадав, що торік мерія вже запроваджувала надбавки вихователям – одні з найвищих серед інших міст.

"Нині ж це ініціатива суто на рівні територіальної громади. Адже з усіма викликами війни, необхідністю пропрацьовувати найтяжчі сценарії виходів з блекаутів чи утримання енергосистеми, разом із багатомільйонними закупівлями дронів та техніки для Сил оборони, ми також маємо підставити плече тим, хто турбується про найменших наших дніпрян", — наголошує він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр освіти пояснив, чому вчителям не індексували зарплати.