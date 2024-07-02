По три очереди за раз: как отключают свет в Днепре 2 июля

Россия нанесла огромный урон нашей генерации

В Украине продолжают применяться графики отключений света, вызванные российскими обстрелами объектов энергетической инфраструктуры. Во вторник, 2 июля, в течение суток в Днепре отключаются по три очереди одновременно.

"2 июля: по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", — сообщили в ДТЕК.

В ЦЭК уточнили, в какое время и какую очередь будут отключать 2 июля:

с 09:00 до 13:00 применяются отключения III, IV и VI очередей;

с 13:00 до 16:00 будут применяться отключения I, II и V очередей;

с 16:00 до 20:00 будут применяться отключения III, IV и VI очередей;

с 20:00 до 24:00 будут применяться отключения I, II и V очередей.

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий назвал четыре главные причины введения более жестких графиков отключений света. Постоянные обстрелы, аномальная жара, снижение импорта, а также плановые и вынужденные ремонты электростанций совпали во времени и поэтому компания вынуждена применять более строгие ограничения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как узнать графики отключений света YASNO по своему адресу. Есть два простых варианта.