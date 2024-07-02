По три черги за раз: як відключають світло у Дніпрі 2 липня

Росія завдала величезної шкоди нашій генерації

В Україні продовжують застосовуватися графіки відключень світла, спричинені російськими обстрілами об’єктів енергетичної інфраструктури. У вівторок, 2 липня, протягом доби у Дніпрі відключаються по три черги одночасно.

"2 липня: за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись упродовж усієї доби", — повідомили в ДТЕК.

У ЦЕК уточнили, в який час і яку чергу відключатимуть 2 липня:

з 09:00 до 13:00 застосовуються відключення III, IV та VI черг;

з 13:00 до 16:00 застосовуватимуться відключення І, ІІ та V черг;

з 16:00 до 20:00 застосовуватимуться відключення III, IV та VI черг;

з 20:00 до 24:00 застосовуватимуться відключення І, ІІ та V черг.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький назвав чотири головні причини запровадження жорсткіших графіків відключень світла. Постійні обстріли, аномальна спека, зниження імпорту, а також планові та вимушені ремонти електростанцій збіглися в часі й тому компанія змушена застосовувати суворіші обмеження.

Раніше "Телеграф" розповідав, як дізнатися про графіки відключень світла YASNO за своєю адресою. Є два прості варіанти.