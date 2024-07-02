В Днепре из кранов течет "джин": что об этом известно (фото)

Наблюдается незначительное ухудшение качества воды

В Днепре во вторник, 2 июля, в некоторых домах показатели качества воды ухудшились. Из кранов горожан течет мутная вода.

Об этом говорится в одном из местных пабликов. Днепряне показывают соответствующие фотографии.

"На Сухомлинского вместо воды из-под крана течет Джин ", — говорится в сообщении.

Официальных комментариев именно на этот счет пока нет. Однако в КП Днепроводоканал жителей города предупредили о проведении аварийных работ и систематическом отключении насосных станций. Именно поэтому могут наблюдаться снижение давления и частичные перебои с водоснабжением.

"В связи с проведением аварийных работ по улице Солнечная Набережная и систематических отключений насосных станций могут наблюдаться снижение давления и частичные перебои с водоснабжением в Левобережной части города", — говорится в сообщении.

Потому ухудшение свойства воды у некоторых горожан может быть связано с этими работами. В любом случае людям, у которых есть проблемы с водоснабжением, следует воздержаться от использования водопроводной воды для питья и приготовления пищи, пока качество воды не улучшится. Использовать лучше бутылированную воду или кипятить водопроводную воду перед употреблением.

Для получения официальной информации и рекомендаций следует обращаться в КП Днепроводоканал.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Украине продолжают применяться графики отключений света, вызванные российскими обстрелами объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому 2 июля в течение суток в Днепре отключаются по три очереди одновременно.