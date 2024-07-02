У Дніпрі з кранів тече "джин": що про це відомо (фото)

Спостерігається незначне погіршення якості води

У Дніпрі у вівторок, 2 липня, в деяких будинках показники якості води погіршились. З кранів містян тече каламутна вода.

Про це йдеться в одному з місцевих пабліків. Дніпряни показують відповідні фото.

"На Сухомлинського замість води з-під крана тече Джин", — йдеться у повідомленні.

Офіційних коментарів саме з цього приводу наразі немає. Натомість в КП Дніпроводоканал мешканців міста попередили про проведення аварійних робіт та систематичне відключень насосних станцій. Саме через це можуть спостерігатись зниження тиску та часткові перебої з водопостачанням.

"У зв’язку з проведенням аварійних робіт по вулиці Сонячна Набережна та систематичних відключень насосних станцій можуть спостерігатись зниження тиску та часткові перебої з водопостачанням на Лівобережній частині міста", — йдеться в повідомленні.

Тому погіршення якості води у деяких мешканців може бути пов'язане з цими роботами. У будь якому разі містянам, в кого є проблеми з водопостачанням, слід утриматися від використання водопровідної води для пиття та приготування їжі, доки якість води не покращиться. Використовувати краще бутильовану воду або кип'ятити водопровідну воду перед вживанням.

Для отримання офіційної інформації та рекомендацій слід звертатися до КП Дніпроводоканал.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в Україні продовжують застосовуватися графіки відключень світла, спричинені російськими обстрілами об’єктів енергетичної інфраструктури. Тому 2 липня, протягом доби у Дніпрі відключаються по три черги одночасно.