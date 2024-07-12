"Мертвые души" на дорогах: в Днепре пьяница ездил по городу с правами умершего родственника

Мужчина управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения

Курьезы на дорогах случаются с водителями, пешеходами и другими участниками дорожного движения довольно часто и не только в Украине, но и за рубежом. Эти случаи становятся источником развлечений и дискуссий в социальных сетях и медиа.

Но в Днепре произошло событие, достойное сюжета комедийного сериала. Как сообщила местная полиция, патрульные остановили водителя Chevrolet, который не только был "под мухой", а и умудрился "оживить" своего покойного родственника.

Коктейль из нарушений

Все началось с обычной проверки в Новокодакском районе. Патрульные остановили Chevrolet за нарушение ПДД. Но это оказалось только верхушкой айсберга.

От водителя ощутимо пахло алкоголем. И драгер подтвердил подозрения копов: 2,41 промилле! С таким показателем можно не за рулем сидеть, а в реанимации отдыхать.

Воскрешение по-украински

Но настоящий сюрприз ждал впереди. Когда пришло время показать документы, водитель вытащил удостоверение, которое, мягко говоря, удивило патрульных. Согласно базе данных МВД, владелец этого документа уже давно ушел в лучший мир. Оказалось, что "герой" решил продолжить водительскую карьеру своего покойного родственника.

В конце концов, вместо веселой поездки, водитель получил протокол по статье 130 КУоАП, а его автомобиль отправился на штрафплощадку. Недействительное удостоверение полицейские изъяли на память об этом курьезном случае.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине может появиться новый штраф ПДД. За это нарушение будут наказываться на 34 тысячи и даже забирать права.