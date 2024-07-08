"Присосаться хотят все": Филатов наехал на Магучих и получил жесткий ответ

Комментатор дал совет мэру Днепра

Известный украинский комментатор Виталий Волочай заступился за украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих. Накануне украинка установила новый мировой рекорд в прыжках в высоту, после чего неожиданно ее раскритиковал мэр Днепра Борис Филатов.

Соответствующий комментарий Волочай разместил на своем telegram-канале. По словам диктора, Филатову стоит заняться реальными делами, а не хайпиться на победах Ярославы.

"Вижу политики и бизнесмены разного рода решили похайпиться вчера на рекорде Ярославы.

Особенно обидно, вероятно локальным феодалам. Выиграла ли девушка из Днепра, медаль, или рекорд, или еще что, какая разница, и не пришла к князю челом бить? Ну разве так можно? А где благодарность лучшему городу в мире? За то, что в Днепре так много легкоатлетических стадионов и манежей, так много качественной тренировочной инфраструктуры (и до войны не было и сейчас нет).

Я там почитать зашел оригинал, но там на македонском языке или на каком-то болгарском, с матом, с какими-то наездами, цитатами из сериала "Реальные Пацаны". В общем сложно, но понял одно. Присосаться хотят все, и это еще до Олимпиады месяц. И как же жаль, что не получится.

Господа политики, бизнесмены, и другие вы б**дь лучше сделайте что-нибудь для легкой атлетики полезное. Детям там манеж постройте, маты купите для прыжков, дорожку постелите где-то, сделайте чтобы вода была в раздевалках, хоть что-то, а потом подумайте еще два раза перед тем как рот раскрывать. А в случае с городом Днепр лучше не два раза, а десять раз подумать и ничего не писать и не говорить. Ибо этот понос читать физически больно. Всегда", — написал Волочай.

Виталий Волочай

Напомним, Филатов наехал на Магучих из-за случая на Олимпиаде в Токио, где украинка обнималась с россиянкой Марией Ласицкене.

Борис Филатов

Рекордный прыжок Магучих

Напомним, в Париже Магучих перепрыгнула планку на высоте 2,10 м, побив 37-летний рекорд. Накануне Ярослава выиграла чемпионат Европы.