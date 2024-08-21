Мэр Днепра Филатов продал свой вертолет за 35 млн грн: что об этом известно (фото)

Продажа состоялась в начале августа

Мэр Днепра Борис Филатов продал свой вертолет за более 35 миллионов гривен. Об этом стало известно после внесения изменений в ежегодную декларацию о доходах городского головы.

Согласно декларации, которую чиновник подал 13 августа. продажа воздушного средства состоялась 6 августа 2024 года. Доход от продажи составил – 35 017110.

Также из декларации известно, что вертолет приобрело юридическое лицо, зарегистрированное за границей.

Вертолет в собственности Бориса Филатова находился с 2009 года. Тогда он купил его за 800 тысяч гривен.

Вертолет Eurocopter AS350B2 2007 — что известно

Еврокоптер AS350 – французский многоцелевой вертолет.

Технические характеристики:

Экипаж: 1-2 пилота

1-2 пилота Пассажировместимость: 5-6

5-6 Максимальная взлетная масса: 2250 кг

2250 кг Мощность двигателей: 1×847 л.с. (1 × 632 кВт) Габариты грузовой кабины

1×847 л.с. (1 × 632 кВт) Габариты грузовой кабины Длина: 2,42 м

2,42 м Ширина: 1,65 м

1,65 м Высота: 1,35 м

Кроме того, у Филатова из движимого имущества еще остается во владении билет на суборбитальный полет, девять автомобилей, три мотоцикла, гидроцикл, парусно-моторное судно модели "РУСИЧ", несколько ценных часов, антиквариат и ювелирные изделия.

Вероятно продажа воздушного средства проходила во время отпуска мэра.

Ранее "Телеграф" писал, что городской голова Днепра Борис Филатов снова попал в скандал, когда в соцсетях раскритиковал легкоатлетку Ярославу Магучих, недавно установившую рекорд по прыжкам в высоту. Он обматерил пользователя, вступившегося за спортсменку. Он написал, что был едва ли не единственным, кто поддержал Магучих после шквала хейта за объятия с российской спортсменкой Марией Лацискене. За это спортсменка якобы "предала, лгала и откровенно манипулировала".