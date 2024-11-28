Света не будет часами: когда прекратят действовать аварийные отключения 28 ноября

Враг снова ударил по нашей энергосистеме

Из-за последствий массированного ракетного удара РФ по Украине в четверг, 28 ноября, введены экстренные отключения света. Графики почасовых отключений света пока не действуют. Такая ситуация продлится как минимум до 20:00.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко. Он добавил, что ситуация в энергосистеме сложная.

"По прогнозу от Укрэнерго экстренные отключения будут продолжаться до вечера, 20:00, но это пока только прогноз. Напоминаю, что в такой ситуации графики не действуют. Но по возможности сети будут разменивать группы отключений. Критическая инфраструктура со светом", — написал он.

Напомним, экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве и области, в Одесской, Днепропетровской и Донбассе. Также они применены в Хмельницкой и Сумской областях. Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что под массированный удар россиян снова попали энергетические объекты по всей стране.

Как сообщал "Телеграф", утренняя массированная атака россиян на Украину повлекла за собой существенные повреждения инфраструктуры в Ровно. В области без электроснабжения осталось 280 тысяч абонентов. Из-за отсутствия света также есть перебои с водой.