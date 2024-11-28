В Одессе и области обновили график отключений света на 28 ноября

Одесситы длительное время будут без света

Сегодня, 28 ноября, после отмены утренних экстренных отключений света, Одесская область вернулась в графики стабилизационных отключений.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

"Обновили график стабилизационных отключений в соответствии с командой НЭК Укрэнерго. Спасибо всем за понимание и терпение! Верьте в ПВО и энергетиков", — говорится в сообщении.

Напомним, что утро в Одессе началось со взрывов – ПВО отражало воздушную атаку российской армии. Под массированным ударом россиян сегодня снова оказались энергетические объекты по всей стране. Одесских школьников переводят на дистанционное обучение. Об этом заявила директор департамента образования и науки Елена Буйневич. "Уважаемые родители, напоминаю, по улицам города во время тревоги с детьми не ходим. Школы, первая смена, начнут дистанционно после тревоги. Если ребенка приводят, принимаем сразу в укрытие. В садик можно прийти позже. Сообщите воспитателю, что приведете ребенка", — говорится в сообщении.

Массированная атака РФ 28 ноября — что известно

Российские оккупанты утром 28 ноября устроили ракетную атаку на Украину. Кроме ракетных пусков со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Украине угрожали крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

Детальнее о последствиях атаки читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.