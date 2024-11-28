В Киеве введены новые графики отключения света. У кого не будет электричества 28 ноября

Граждан просят экономить электроэнергию

В четверг, 28 ноября, в Киеве обновили графики почасовых отключений света. До этого в столице из-за массированного вражеского обстрела были введены аварийные отключения.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК. Там подчеркнули, что сейчас уже работают графики возможных отключений электроэнергии. Кроме того, граждан призвали пока не пользоваться лифтами в целях безопасности.

Согласно новым графикам, в Киеве будут выключать свет для всех шести групп. В целом ограничения будут действовать до 20:00.

В свою очередь в пресс-службе "Укрэнерго" отметили, что в результате уже 11 с начала этого года массированной ракетно-дроновой атаки на украинскую энергосистему были повреждены энергообъекты в нескольких регионах. Аварийно-восстановительные работы начались сразу же после отмены воздушной тревоги. В компании подчеркнули, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного врагом оборудования.

Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию. Гражданам советуют не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.

Напомним, российские оккупанты утром 28 ноября провели ракетную атаку на Украину. Кроме ракетных пусков со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Украине угрожали крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.