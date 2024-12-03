Вместо газа – вода. На Днепропетровщине сосед оставил без голубого топлива десятки квартир (видео)

"Мастер" получил немалый штраф

В городе Павлоград Днепропетровской области один из жильцов многоквартирного дома пытался самостоятельно установить газовый прибор. Однако что-то пошло не так, и вместо газа он пустил в систему воду.

Как рассказали в Днепропетровском филиале "Газсети", из-за этого распределение газа было временно приостановлено в 35 квартир многоэтажки. На месте работали метрологи компании, группа отдела техобслуживания и служба эксплуатации сетей и ПРГ (Пункт редуцирования газа).

Специалисты обследовали внутридомовую систему газоснабжения, устранили водяную закупорку и сняли на поверку счетчики газа. После ликвидации последствий деятельности "мастера" распределение газа потребителям возобновили. За свои действия мужчина получил штраф более 36 тысяч гривен.

Газовщики напомнили, что самовольное вмешательство в газовую сеть категорически запрещено. Для замены или ремонта газового оборудования следует обращаться к специалистам "Газсетей".

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тарифы на газ действуют в Украине в декабре. Бытовые потребители, являющиеся клиентами Нафтогаза, будут платить 7,96 грн за кубометр по-прежнему.