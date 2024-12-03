Замість газу - вода. На Дніпропетровщині сусід залишив без блакитного палива десятки квартир (відео)

"Майстер" отримав чималий штраф

В місті Павлоград Дніпропетровської області один з мешканців багатоквартирного будинку намагався самостійно встановити газовий прилад. Проте щось пішло не так і замість газу він пустив до системи воду.

Як розповіли у Дніпропетровській філії "Газмережі", через це розподіл газу був тимчасово припинений до 35 квартир багатоповерхівки. На місці працювали метрологи компанії, група відділу техобслуговування та служба експлуатації мереж і ПРГ (Пункт редукування газу).

Спеціалісти обстежили внутрішньобудинкову систему газопостачання, усунули водяну закупорку та зняли на повірку лічільники газу. Після ліквідації наслідків діяльності "майстра" розподіл газу споживачам відновили. За свої дії чоловік отримав штраф понад 36 тисяч гривень.

Газовики нагадали, що самовільне втручання у газову мережу категорично заборонене. Для заміни або ремонту газового обладнання треба звертатися до фахівців "Газмереж".

Раніше "Телеграф" розповідав, які тарифи на газ діють в Україні в грудні. Побутові споживачі, які є клієнтами Нафтогазу, платитимуть 7,96 грн за кубометр, як і раніше.