Огромный российский флаг неожиданно обнаружили в Днепре. В сети уже свирепствуют (фото курьеза)

Он там висит не первый год

В Днепре в одном из районов города был замечен гигантский флаг России. Он расположен на тренажерном зале "Тайм-аут".

Об этом сообщают местные каналы, отмечая, что на третий год войны следовало с этим что-то сделать.

"Зраду нашли, где не ждали: российский флаг на "Тайм-ауте" на Тополь-2. А вы когда-то замечали, что цвета там такие же, как на российском флаге?" — говорится в сообщении.

Отметим, что на одной из стен зала размещен гигантский баннер, который имеет схожие цвета с флагом России: белый, синий и красный. "Тайм-аут" находится по адресу улица Паникахи, 61.

В сети пользователи по-разному восприняли эту ситуацию: кто-то сетовал на то, что кому-то нечем заниматься, а кто-то посмеялся. Были люди, которые даже предложили администрации города выделить кругленькую сумму на перекраску этого безобразия.

Некоторые пользователи подчеркнули, что эта стена не имеет идентичный цвет с флагом РФ, поэтому нет смысла разносить "зраду".

Напомним, недавно коммунальщики пытались побороть гололед в Днепре, но сами стали его жертвой. Машина с песком перекинулась на дороге.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Запорожье по улицам бегал табун лошадей. Животные свободно передвигались по одному из жилых кварталов и не боялись людей.