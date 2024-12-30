Яркие гирлянды, интересные фотозоны и настоящая "Лапландия": чем удивляет Днепр на Новый год (видео)

В Днепре постарались создать праздничную атмосферу

Один из украинских мегаполисов, город на Днепре, шесть раз менявший свое название, ждет гостей на Новый год. Речь, конечно, о Днепре — городе с кратчайшей в Европе подземкой, заводами, культурными центрами, набережной и множеством локаций на праздники.

"Телеграф" напоминает — боевые действия вплотную приближаются к Днепропетровской области, поэтому, посещая Днепр, стоит побеспокоиться о своей безопасности. В самом городе праздники ощущаются очень сильно. Новогодние инсталляции, звездное небо над машинами, множество украшенных витрин и не только — посмотреть и почувствовать дух Нового года и Рождества в Днепре есть где.

Новогодние инсталляции

Праздничные инсталляции в парке Шевченко — в этом году здесь установили большую световую арку, музыкальные инструменты и новогодние шары. Если гулять в парке не хочется, а возле световых инсталляций фото сделать на память желания есть, то можно посетить улицу Яворницкого поблизости.

Мало гирлянд — добро пожаловать на пешеходную зону на улице Короленко. На красный диванчик из фонариков можно даже сесть для хорошего фото. Атмосферные инсталляции установили на площади Успенской. Множество огней и даже елка, в которую можно зайти – все это хороший фон для праздничных фотосессий.

Бизнес приходит на помощь

Если до сих пор не нашли идеальный фон для вашего праздника многие магазины и заведения Днепра украсили свои фасады и обустроили возле себя праздничные фотозоны. Среди интересных, по мнению "Телеграфа" — праздничная фотозона на улице Литейной. Чего здесь только не найдешь: елочные ветки, игрушечные мишки, пряничный человечек и леденцы. Вечером вся инсталляция светится. Другая интересная локация – праздничная новогодняя арка на улице Баррикадной. Елочные ветки, гирлянды и традиционные красные шары помогут заразиться новогодней атмосферой.

Днепровская "Лапландия"

Для детей и взрослых, верящих в чудеса недалеко от Днепра в "Бери ленде" открыли праздничную Лапландию. Каждый день в конце старого и в начале нового года (кроме 31.12) здесь проходит праздничная программа "Тайны Заполярья" или "Школа эльфов". Можно посетить резиденцию Санта Клауса, пряничный домик и увидеть настоящую рождественскую сказку. Каждая программа состоит из 5 основных и 4 дополнительных локаций – на это нужно отвести в своем расписании до трех часов.

Для того чтобы посетить программу, нужно обязательно забронировать билеты. Стоимость входного билета — 700 грн, как для взрослого, так и для ребенка с 5 лет, малышам до 4 лет включительно и именинникам в течение 7 дней со дня рождения — 1 грн. Для льготных категорий действует скидка 10%, стоимость билета – 630 грн. К льготным категориям относятся ВПЛ, УБД, люди с инвалидностью 1 и 2 группы, многодетные, пенсионеры. Работает "Лапландия" с 9:30 до 19:30. Адрес: Центральная, 1б, Евецко-Николаевка, Днепропетровская область.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно встретить Новый год в Одессе, наблюдая за дельфинами. Если вы выбрали более спокойные западные регионы страны, то активность по своему вкусу найти можно во Львове.