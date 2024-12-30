Яскраві гірлянди, цікаві фотозони та справжня "Лапландія": чим дивує Дніпро на Новий рік (відео)

У Дніпрі постарались створити святкову атмосферу

Один з українських мегаполісів, місто на Дніпрі, яке шість разів міняло свою назву, чекає гостей на Новий рік. Мова звісно про Дніпро — місто з найкоротшою в Європі підземкою, заводами, культурними центрами, набережною та безліччю локацій на свята.

"Телеграф" нагадує — бойові дії впритул наближаються до Дніпропетровської області, тож відвідуючи Дніпро варто турбуватися про свою безпеку. В самому місті свята відчуваються дуже сильно. Новорічні інсталяції, зоряне небо над машинами, безліч прикрашених вітрин і не тільки — подивитися та відчути дух Нового року і Різдва у Дніпрі є де.

Новорічні інсталяції

Святкові інсталяції парку Шевченка — цьогоріч тут встановили велику світлову арку, музичні інструменти та новорічні кулі. Якщо гуляти в парку не хочеться, а біля світлових інсталяцій фото зробити на пам'ять бажання є, то можна завітати на вулицю Яворницького поблизу.

Мало гірлянд — ласкаво просимо на пішохідну зону на вулиці Короленка. На червоний диванчик з ліхтариків можна навіть сісти для гарного фото. Атмосферні інсталяції цьогоріч встановили на площі Успенській. Безліч вогнів та навіть ялинка, у яку можна зайти — все це гарне тло для святкових фотосесій.

Бізнес приходить на допомогу

Якщо ж досі не знайшли ідеальне тло для вашого свята багато магазинів та закладів Дніпра прикрасили свої фасади та облаштували біля себе святкові фотозони. Серед цікавих, на думку "Телеграфа" — святкова фотозона на вулиці Ливарній. Чого тут тільки не знайдеш: ялинкові гілки, іграшкові ведмедики, пряниковий чоловік та льодяники Ввечері вся інсталяція світиться. Інша цікава локація — святкова новорічна арка на вулиці Барикадній. Ялинкові гілки, гірлянди та традиційні червоні кулі допоможуть заразитися новорічною атмосферою.

Дніпровська "Лапландія"

Для дітей та дорослих, що вірять у дива неподалік Дніпра у "Бері ленді" відкрили святкову Лапландію. Кожен день в кінці старого та на початку нового року (окрім 31.12) тут відбувається святкова програма "Таємниці Заполяр'я" або ж "Школа ельфів". Можна завітати до резиденції Санта Клауса, у пряниковий будиночок та побачити справжню різдвяну казку. Кожна програма складається з 5 основних та 4 додаткових локацій — на це треба відвести в своєму розкладі до трьох годин.

Для того, щоб відвідати програму, потрібно обов'язково забронювати квитки. Вартість вхідного квитка — 700 грн, як для дорослого, так і для дитини з 5 років, малечі до 4 років включно та іменинникам протягом 7 днів з дня народження — 1 грн. Для пільгових категорій діє знижка 10%, вартість квитка — 630 грн. До пільгових категорій належать ВПО, УБД, люди з інвалідністю 1 та 2 групи, багатодітні, пенсіонери. Працює "Лапландія" з 9:30 до 19:30. Адреса: Центральна, 1б, Євецько-Миколаївка, Дніпропетровська область.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна зустріти Новий рік в Одесі спостерігаючи за дельфінами. Якщо ви обрали більш спокійні західні регіони країни, то активність на свій смак знайти можна у Львові.