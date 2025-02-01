Укр

В семи областях ввели аварийные отключения света

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Враг пытается лишить нас света Новость обновлена 01 февраля 2025, 08:10
Враг пытается лишить нас света. Фото Колаж "Телеграфа"

Армия РФ бьет по энергетическим объектам

Утром в субботу, 1 февраля, россияне устроили ракетную атаку на Украину. Враг снова обстреливает энергетическую инфраструктуру, в некоторых областях введены экстренные отключения света.

Как сообщает Полтавская ОВА, с утра 1 февраля враг атаковал Полтавщину. По предварительной информации, попаданий в гражданские объекты и пострадавших нет. Однако есть повреждение энергетической инфраструктуры в Миргородском районе. Без света остались 164 бытовых и один юридический потребители. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения. В то же время, аварийные отключения в области не применены.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил в Facebook, что из-за атаки РФ оператор системы передачи срочно применяет превентивные меры по ограничению электроэнергии. В "Укрэнерго" уточнили, что в связи с ракетной атакой аварийные отключения применены в семи областях Украины.

Они введены в следующих областях:

  • Харьковской,
  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Донецкой,
  • Днепропетровской,
  • Запорожский,
  • Кировоградской.

Ранее "Телеграф" сообщал о последствиях масштабных обстрелов Одессы и Запорожья. В Одессе пострадали люди.

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#Свет #Атака #Отключения света