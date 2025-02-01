В семи областях ввели аварийные отключения света
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Армия РФ бьет по энергетическим объектам
Утром в субботу, 1 февраля, россияне устроили ракетную атаку на Украину. Враг снова обстреливает энергетическую инфраструктуру, в некоторых областях введены экстренные отключения света.
Как сообщает Полтавская ОВА, с утра 1 февраля враг атаковал Полтавщину. По предварительной информации, попаданий в гражданские объекты и пострадавших нет. Однако есть повреждение энергетической инфраструктуры в Миргородском районе. Без света остались 164 бытовых и один юридический потребители. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения. В то же время, аварийные отключения в области не применены.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил в Facebook, что из-за атаки РФ оператор системы передачи срочно применяет превентивные меры по ограничению электроэнергии. В "Укрэнерго" уточнили, что в связи с ракетной атакой аварийные отключения применены в семи областях Украины.
Они введены в следующих областях:
- Харьковской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Донецкой,
- Днепропетровской,
- Запорожский,
- Кировоградской.
Ранее "Телеграф" сообщал о последствиях масштабных обстрелов Одессы и Запорожья. В Одессе пострадали люди.