В семи областях ввели аварийные отключения света

Армия РФ бьет по энергетическим объектам

Утром в субботу, 1 февраля, россияне устроили ракетную атаку на Украину. Враг снова обстреливает энергетическую инфраструктуру, в некоторых областях введены экстренные отключения света.

Как сообщает Полтавская ОВА, с утра 1 февраля враг атаковал Полтавщину. По предварительной информации, попаданий в гражданские объекты и пострадавших нет. Однако есть повреждение энергетической инфраструктуры в Миргородском районе. Без света остались 164 бытовых и один юридический потребители. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения. В то же время, аварийные отключения в области не применены.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил в Facebook, что из-за атаки РФ оператор системы передачи срочно применяет превентивные меры по ограничению электроэнергии. В "Укрэнерго" уточнили, что в связи с ракетной атакой аварийные отключения применены в семи областях Украины.

Они введены в следующих областях:

Харьковской,

Сумской,

Полтавской,

Донецкой,

Днепропетровской,

Запорожский,

Кировоградской.

Ранее "Телеграф" сообщал о последствиях масштабных обстрелов Одессы и Запорожья. В Одессе пострадали люди.