В нескольких регионах Украины начали вводить аварийные графики отключения света

В ДТЭК сообщили, какая причина

В понедельник, 3 февраля, в ряде областей Украины начали вводить графики аварийного отключения электроэнергий. Украинцев просят более ответственно потреблять электроэнергию. Причиной является перегрузка сети.

Причиной является перегрузка сети. "Телеграф" расскажет, где будет отсутствовать электроэнергия.

Кировоградская область

Об аварийных отключениях сообщили в "Кировоградоблэнерго". В регионе с 08.30 начинают действовать аварийные графики отключения электроэнергии.

Сумская область

В "Сумыоблэнерго" сообщили, что по указанию НЭК "Укрэнерго" с 08:30 в Сумской области действуют для 1 и 2 очередей.

"Очередь при ГАО отображается на момент отключения в реальном времени на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям"-"Отключение" по вашему адресу или номеру лицевого счета", — говорится в сообщении.

Полтавская область

В "Полтаваоблэнерго" также сообщили о применении аварийных графиков отключения электроэнергии.

"В области применены ГАВ. Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 3 февраля в 08:25 получена команда на ведение 1-2 очереди ГАВ", — говорится в сообщении.

Днепропетровская область

Как сообщили в ДТЭК, в Днепропетровской области сегодня утром тоже были применены графики аварийного отключения электроэнергии.

Ранее "Телеграф" писал, что в субботу, 1 февраля, россияне устроили ракетную атаку на Украину. Враг снова обстрелял энергетическую инфраструктуру, в некоторых областях вводились экстренные отключения света.