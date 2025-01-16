В Украину могут вернуться отключения света: названо главное условие

У энергетиков есть опыт прошлых годов и понимание, как действовать в той или иной ситуации

В Украину уже вскоре могут вернуться отключения света. Такой сценарий возможен, если вернутся морозы. Однако сейчас ситуация стабильная.

Об этом заявил директор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире КИЕВ24. По его словам, столкнуться с отключениями электроэнергии Украина может уже в феврале.

"Да, февраль может быть сложным. Если будут морозы, будет сложно. И если будут температуры -5 и ниже, вероятно, что вернутся ограничения электроэнергии", — сказал Харченко.

Однако в других ситуациях у энергетиков есть опыт прошлых годов и понимание, как действовать в той или иной ситуации.

Также он добавил, что россияне стремятся уничтожить находящиеся на поверхности компрессорные станции газохранилищ. Несмотря на повреждения — катастрофы нет.

"Я думаю, что каких-то апокалиптических результатов ждать не стоит. Хотя с другой стороны, повреждения происходят. И тут нужно укреплять защиту. Это задание реализуется и над ним работают", — подытожил Харченко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в декабре 2024 года в Украине ввели унифицированные графики почасовых отключений электроэнергии.