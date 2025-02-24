"Наркоманы на льду": в сети сочиняют стихи из-за эпичной погони в Днепре (видео)

Мужчину передали медикам

В Днепре мужчина пытался сбежать по льду от полиции, но его все равно поймали. В сети по этому поводу уже даже начали сочинять стихи.

Кадрами происшествия поделился местный канал "Труха Днепр". Причины погони не сообщаются, однако авторы канала подписали видео, как "наркоманы на льду".

"За типочком гонялись около получаса. В итоге поймали и передали медикам", — говорится в подписи к видео.

При этом неподалеку от места съемки, на пляже Сагайдак, также был обнаружен брошенный автомобиль, который провалился под лед.

Пользователи сети, увидев это, предложили включить какую-то веселую музыку, вроде как со сцены погони из мультфильма "Ну, погоди". Другие же обратились к помощи искусственного интеллекта, чтобы увековечить происшествие в стихах.

Как сообщалось ранее, из-за сильных морозов и снегопадов в Полтаве видимо закончились лопаты. В сети заметили, что один из дворников расчищал снег дорожным знаком, в то время как другие вооружились коробками из-под бананов.

Снег застал украинцев врасплох и создал немало неудобств. Например, в Каменском автобус шесть раз пытался заехать на заснеженную улицу.