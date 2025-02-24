"Наркомани на льоду": в мережі складають вірші через епічну гонитву в Дніпрі (відео)

Чоловіка передали медикам

У Дніпрі чоловік намагався втекти по льоду від поліції, але його зловили. У мережі з цього приводу вже почали писати вірші.

Кадрами події поділився місцевий канал "Труха Дніпро ". Причин погоні не повідомляються, проте автори каналу підписали відео, як "наркомани на льоду".

"За типом ганялися близько пів години. У результаті зловили та передали медикам", — йдеться у підписі до відео.

При цьому неподалік місця зйомки, на пляжі Сагайдак, також був виявлений кинутий автомобіль, який провалився під лід.

Користувачі мережі, побачивши це, запропонували включити якусь веселу музику, начебто зі сцени погоні з мультфільму "Ну, постривай". Інші звернулися по допомогу штучного інтелекту, щоб увічнити подію у віршах.

Як повідомлялося раніше, через сильні морози та снігопади у Полтаві, мабуть, закінчилися лопати. У мережі помітили, що один із двірників розчищав сніг дорожнім знаком, тоді як інші озброїлися коробками з-під бананів.

Сніг застав українців зненацька і створив чимало незручностей. Наприклад, у Кам’янському автобус шість разів намагався заїхати на засніжену вулицю.