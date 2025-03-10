В Коломые мужчина набросился на сотрудников ТЦК с ножом: двое военных ранены

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы

В Ивано-Франковской области мужчина напал на военнослужащих ТЦК с ножом. Из-за этого два человека получили ранения.

Об этом проинформировала пресс-служба Ивано-Франковского центра комплектации в Facebook. К настоящему времени сообщение было удалено, но в сети остался его скриншот.

В нем указано, что происшествие произошло около 12:30 в понедельник, 10 марта, пока военнообязанного везли в Коломойский РТЦК. Во время поездки мужчина достал ножи и нанес два удара одному из сотрудников ТЦК в шею, а другому удар в область грудной клетки.

После нападения ему удалось временно скрыться с места преступления, но благодаря работе полиции его быстро обнаружили.

Одного из военных доставили в больницу в состоянии средней тяжести, второй отказался от госпитализации.

Против нападавшего открыли уголовные дела по статьям 348 (покушение на жизнь военнослужащего) и 114-1 (препятствование деятельности военнослужащих ВСУ). Теперь ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Как сообщалось ранее, в Хмельницкой области 10 марта двое мужчин побили сотрудника территориального центра комплектования. Инцидент произошел при исполнении военнослужащим его обязанностей.