В Коломые мужчина набросился на сотрудников ТЦК с ножом: двое военных ранены
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Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы
В Ивано-Франковской области мужчина напал на военнослужащих ТЦК с ножом. Из-за этого два человека получили ранения.
Об этом проинформировала пресс-служба Ивано-Франковского центра комплектации в Facebook. К настоящему времени сообщение было удалено, но в сети остался его скриншот.
В нем указано, что происшествие произошло около 12:30 в понедельник, 10 марта, пока военнообязанного везли в Коломойский РТЦК. Во время поездки мужчина достал ножи и нанес два удара одному из сотрудников ТЦК в шею, а другому удар в область грудной клетки.
После нападения ему удалось временно скрыться с места преступления, но благодаря работе полиции его быстро обнаружили.
Одного из военных доставили в больницу в состоянии средней тяжести, второй отказался от госпитализации.
Против нападавшего открыли уголовные дела по статьям 348 (покушение на жизнь военнослужащего) и 114-1 (препятствование деятельности военнослужащих ВСУ). Теперь ему грозит до 15 лет тюремного заключения.
Как сообщалось ранее, в Хмельницкой области 10 марта двое мужчин побили сотрудника территориального центра комплектования. Инцидент произошел при исполнении военнослужащим его обязанностей.