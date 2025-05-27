Вчителька у Дніпрі героїчно захистила дітей від п'яної жінки. Що сталося насправді? (відео)

Інцидент стався під час репетиції останнього дзвоника

У Дніпрі невідома жінка напала на дітей школи №140. Одна з вчителів, захищаючи учнів, повалила жінку на землю.

Як "Телеграфу" зазначила директорка ліцею Кулик Наталія Григорівна, жінка була в стані алкогольного сп'яніння. Інцидент стався 27 травня на подвір'ї школи під час репетиції свята останнього дзвінка.

"Невідома п'яна жінка зайшла на територію школи і почала ображати дітей. Спочатку вона просто лаялась, потім вилила під ноги дітям напій, який тримала в руці, а потім почала і кидатись на учнів", — каже директорка.

За її словами, дітей почали захищати вчителі, а жінка у відповідь на їх зауваження хотіла вдарити одну з викладачок. Однак вчителька захистилась рукою та повалила жінку на землю, аби вона не завдала шкоди дітям. Після цього адміністрація викликала поліцію і вже правоохоронці займаються справою.

На питання кореспондента, як же невідома жінка потрапила на територію школи, директорка сказала: "У нас дуже велика територія школи з спортивними майданчиками, вона огороджена, але, ймовірно, жінка якось пройшла".

Кулик пояснила, що повністю контролюється вхід до закладу освіти, а безпосередньо усю територію охорона не в змозі контролювати. До того ж інцидент стався під час репетиції останнього дзвоника, коли чимало учнів були на дворі школи.

Зауважимо, що у мережі вже з'явилось чимало відео інциденту. Однак чому жінка накинулась на дітей та викладачів достеменно не відомо.

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