Паркоместа не хватило? В Днепре коммунальщики уничтожили уникальное сооружение, пережившее две войны

Коммунальщики уничтожили историю, которой почти 200 лет

В Днепре работники водопроводного предприятия уничтожили старинное афишное сооружение, которое стояло на пересечении улиц Паторжинского и Моссаковского почти 170 лет. Цилиндрическая конструкция была установлена еще в 1855 году и имела значительную историческую ценность.

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Уникальная постройка принадлежала к одному из старейших элементов городского дизайна в городе.

Коммунальщики уничтожили старинную тумбу

Что известно о театральной тумбе

В Соборном районе города стояла интересная дореволюционная постройка для размещения театральных афиш, установленная более века назад. История появления таких объектов связана с Германией и Францией.

В Берлине 1 июля 1855 г. издатель и владелец типографии получил разрешение от полиции на установку первой цилиндрической конструкции для афиш. Предприниматель решил создать альтернативу заборам и стенам построек, на которые беспорядочно расклеивали объявления и афиши.

Французский печатник начал устанавливать высокие постройки для афиш, которые служили не только для информирования горожан о концертах и театральных постановках, но и для хранения рабочего инвентаря дворников. Такие конструкции в форме колонны состояли из трех частей – цоколя, барабана и карниза.

Цилиндрические постройки быстро распространились по всей Европе и Российской империи. Екатеринослав (тогдашнее название Днепра) не стал исключением.

Тумба на пересечении улиц Паторжинского и Моссаковского

"На днях проходя по улице Паторжинского на углу К. Цеткин, обратила внимание на сооружение, похожее на театральную тумбу. Уточнила. Оказалось все правильно — это еще дореволюционная театральная тумба! Правда уже в не очень привлекательном виде. И все же она есть!! Стала интересной история появления театральных тумб", — рассказала она.

дореволюционная театральная тумба

Дом, возле которого находилось афишное сооружение, тоже имеет собственную историю. В 1912 году провизор Захарий Менахемович Айнберг построил доходный дом с аптекой на участке, купленном у мещанина Ионы Нухимовича Лимановского.

Тумби 170 лет

В 1913 большую часть дома арендовал учительский университет, но на первом этаже оставалась аптека Айнбергов. После революции здание перепланировали под жилье. Аптека по адресу Мосаковского, 6а существовала до 1941 года.

В комментариях горожане возмущаются такой халатностью коммунальщиков, а некоторые даже предлагают собраться, чтобы обсудить этот вопрос.

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