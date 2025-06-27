Паркоместа не хватило? В Днепре коммунальщики уничтожили уникальное сооружение, пережившее две войны
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Коммунальщики уничтожили историю, которой почти 200 лет
В Днепре работники водопроводного предприятия уничтожили старинное афишное сооружение, которое стояло на пересечении улиц Паторжинского и Моссаковского почти 170 лет. Цилиндрическая конструкция была установлена еще в 1855 году и имела значительную историческую ценность.
Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Уникальная постройка принадлежала к одному из старейших элементов городского дизайна в городе.
Что известно о театральной тумбе
В Соборном районе города стояла интересная дореволюционная постройка для размещения театральных афиш, установленная более века назад. История появления таких объектов связана с Германией и Францией.
В Берлине 1 июля 1855 г. издатель и владелец типографии получил разрешение от полиции на установку первой цилиндрической конструкции для афиш. Предприниматель решил создать альтернативу заборам и стенам построек, на которые беспорядочно расклеивали объявления и афиши.
Французский печатник начал устанавливать высокие постройки для афиш, которые служили не только для информирования горожан о концертах и театральных постановках, но и для хранения рабочего инвентаря дворников. Такие конструкции в форме колонны состояли из трех частей – цоколя, барабана и карниза.
Цилиндрические постройки быстро распространились по всей Европе и Российской империи. Екатеринослав (тогдашнее название Днепра) не стал исключением.
"На днях проходя по улице Паторжинского на углу К. Цеткин, обратила внимание на сооружение, похожее на театральную тумбу. Уточнила. Оказалось все правильно — это еще дореволюционная театральная тумба! Правда уже в не очень привлекательном виде. И все же она есть!! Стала интересной история появления театральных тумб", — рассказала она.
Дом, возле которого находилось афишное сооружение, тоже имеет собственную историю. В 1912 году провизор Захарий Менахемович Айнберг построил доходный дом с аптекой на участке, купленном у мещанина Ионы Нухимовича Лимановского.
В 1913 большую часть дома арендовал учительский университет, но на первом этаже оставалась аптека Айнбергов. После революции здание перепланировали под жилье. Аптека по адресу Мосаковского, 6а существовала до 1941 года.
В комментариях горожане возмущаются такой халатностью коммунальщиков, а некоторые даже предлагают собраться, чтобы обсудить этот вопрос.
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