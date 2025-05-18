Вандалы обрисовали подъезд в Кривом Роге пророссийскими символами: с ними быстро разобрались (фото)

Это уже не первый случай вандализма на этом подъезде

В Кривом Роге на 5-м Заречном произошел возмутительный случай вандализма с пророссийским подтекстом. Неизвестный нанес на изображение украинской государственной символики на входе в подъезд жилого дома латинскую букву "Z", ставшую пресловутым символом российской военной агрессии.

Об этом сообщает местное издание "Свои". Там отмечалось, что это не первый случай.

Этот позорный поступок поразил местных жителей, а также мужчину, двое сыновей которого сейчас защищают страну на фронте. Мужчина в субботу не отдыхает после рабочей недели, а соскребает писанину.

"Это моя земля. Моя Родина, которую я люблю. Меня не берут никуда, потому что мне больше 60 лет", – говорил мужчина, восстанавливая поврежденное изображение флага.

Это уже не первый случай вандализма на этом подъезде – ранее неизвестные уже срывали и ломали табличку, которую также ремонтировал мужчина.

Благодаря совместному входу усилиям активных жильцов дома удалось полностью восстановить украинский флаг на подъезде, стерев следы вражеской символики.

Ранее "Телеграф" писал, что пьяный вандал осквернил могилу погибшего воина в Винницкой области.