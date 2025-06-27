Паркомісця забракло? У Дніпрі комунальники знищили унікальну споруду, яка пережила дві війни

Комунальники знищили історію, якій майже 200 років

У Дніпрі працівники водопровідного підприємства знищили старовинну афішну споруду, яка стояла на розі вулиць Паторжинського та Моссаковського майже 170 років. Циліндрична конструкція була встановлена ще в 1855 році та мала значну історичну цінність.

Про це повідомили очевидці у соціальних мережах. Унікальна споруда належала до одного з найстаріших елементів міського дизайну в місті.

Комунальники знищили стародавню тумбу

Що відомо про театральну тумбу

У Соборному районі міста стояла цікава дореволюційна споруда для розміщення театральних афіш, яку встановили понад століття тому. Історія появи таких об'єктів пов'язана з Німеччиною та Францією.

У Берліні 1 липня 1855 року видавець і власник друкарні отримав дозвіл від поліції на встановлення першої циліндричної конструкції для афіш. Підприємець вирішив створити альтернативу парканам та стінам будівель, на які безладно розклеювали оголошення та афіші.

Французький друкар почав встановлювати високі споруди для афіш, які служили не лише для інформування городян про концерти та театральні постановки, а й для зберігання робочого інвентарю двірників. Такі конструкції у формі колони складалися з трьох частин — цоколя, барабана та карниза.

Циліндричні споруди швидко поширилися по всій Європі та Російській імперії. Катеринослав (тодішня назва Дніпра) не став винятком.

Тумба на розі вулиць Паторжинського та Моссаковського

"Днями проходячи вулицею Паторжинського на розі К. Цеткін, звернула увагу на споруду, схожу на театральну тумбу. Уточнила. Виявилося все правильно — це ще дореволюційна театральна тумба! Правда вже в не дуже привабливому вигляді. І все ж таки вона є!! Стала цікавою історія появи театральних тумб", — розповідала у 2019 році Олена Присягіна.\

дореволюційна театральна тумба

Будинок, біля якого була розташована афішна споруда, теж має власну історію. У 1912 році провізор Захарій Менахемович Айнберг збудував прибутковий будинок з аптекою на ділянці, купленій у міщанина Іони Нухімовича Лимановського.

Тумбі 170 років

У 1913 році більшу частину будинку орендував вчительський університет, але на першому поверсі залишалась аптека Айнбергів. Після революції будівлю перепланували під житло. Аптека за адресою Мосаковського, 6а існувала до 1941 року.

У коментарях містяни обурюються такою халатністю комунальників, а деякі навіть пропонують зібратись, щоб обговорити це питання.

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