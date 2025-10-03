Вибухи лунали пів ночі. Росіяни гатили по Дніпру "шахедами" (відео)

На кадрах, які публікують у мережі, чути багато вибухів

Вибухи у Дніпрі лунали в ніч на 3 жовтня. Росія атакувала місто ударними безпілотниками.

Що потрібно знати:

Росія атакувала Дніпро, вибухи почали лунати близько 3 години ночі.

Сили Протиповітряної оборони працювали по ворожих дронах у місті.

Вибухи також лунали в Полтаві та Одесі, куди рухалися крилаті ракети та БЛА з акваторії Чорного моря.

Про це повідомив кореспондент "Телеграфу". За його словами, вибухи почали лунати близько 3 години ночі.

На відео, які публікують телеграм-канали чути, як летить "шахед", а потім вибух.

Через кілька хвилин атака продовжилась. Вибухи у місті почали лунати ще більше.

У місті працювали сили Протиповітряної оборони. Захисники неба працювали по дронах.

До цього у мережі писали, що у Дніпрі чули звуки вибухів близько першої години ночі. Військові також у більшості областей України фіксували дрони та крилаті ракети.

Місцева влада поки не коментувала нічну атаку у Дніпрі. У місті досі оголошено повітряну тривогу, моніторингові пабліки поки не пишуть про загрозу удару з боку Росії.

Де ще лунали вибухи

Додамо, у ніч на третє жовтня у Полтаві пролунали вибухи. Раніше моніторінгові канали повідомляли про рух крилатих ракет у напрямку міста.

Гучно було в Одесі. Перед тим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БЛА в напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.

Варто зазначити, що Дніпро залишається одним з міст України, які систематично зазнають масованих атак з боку російських окупантів. Місто регулярно потерпає від обстрілів безпілотниками-камікадзе "Shaheed", балістичних та крилатих ракет різних типів, а також іншого високоточного озброєння, яке росія застосовує проти цивільної інфраструктури та мирного населення.