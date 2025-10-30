Потужний вибух пролунав у Дніпрі. Усі подробиці атаки Росії (фото)

Над містом вже піднявся стовп диму

У Дніпрі у четвер, 30 жовтня, пролунав потужний вибух. Попередньо Росія атакувала місто балістикою.

Як повідомляли Повітряні сили України, була загроза застосування балістичного озброєння з Криму. Наслідки атаки на місто уточнюються.

Що треба знати:

Росія вдарила по Дніпру приблизно о 12:00 30 жовтня

У місті рано вранці вже лунали вибухи під час масованої атаки по Україні

За словами місцевих, у Дніпрі пролунав один вибух. Він був настільки потужними, що його чули в різних куточках міста.

У мережі вже показали фото, на якому видно, що після вибуху у Дніпрі піднявся стовп диму. Монітори пишуть, що нібито є влучання, на місці розпочалась пожежа.

Дим після вибуху у Дніпрі

Нагадаємо, що в ніч на 30 жовтня у Дніпрі також лунали вибухи. Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Ворог застосував крилаті ракети Х-101 з бортів Ту-95МС, крилаті ракети "Калібр", запущені залишками Чорноморського флоту РФ, балістичні ракети "Іскандер", а також ударні безпілотники. Мішенню вчергове стала українська енергетика — росіяни намагаються за допомогою терористичних актів проти енергетичної інфраструктури викликати в Україні блекаут та кризу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час атаки 30 жовтня досить сильно постраждало Запоріжжя. Там багато поранених, серед яких — діти.