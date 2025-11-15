Понад два століття називалось на честь росіян. Яке ім’я отримало велике місто України

Воно мало стати "південною столицею" Російської імперії

Українське місто Дніпро тривали час носило імена російських діячів та лідерів. Лише з 2016 року Дніпропетровськ офіційно став Дніпром.

"Телеграф" розповість, як це місто називалось раніше та скільки разів його перейменовували. Зауважимо, що місто буквально стоїть на однойменній річці, яку називають головною водною артерією України.

Як раніше називалось Дніпро

У 1776 році місто назвали Катеринослав на честь російської імператриці Катерини ІІ. Тоді місто було засноване як центр Новоросії. Планувалось, що Катеринослав стане "південною столицею" Російської імперії.

Старе фото Дніпра

Уже у 1791 місто перейменували на Новоросійській за бажанням імператора Павла І. Однак після отримання імператорського трону Олександром І, онуком Катерини II, у 1801 році місту повернули стару назву — Катеринослав.

З 1918 року місто перейменували у Січеслав. Цьому сприяла українська революція 1917—1921 років. Однак Російська імперія не визнавала цієї назви.

Як раніше виглядав Дніпро

У 1926 році Катеринослав було перейменовано на Дніпропетровськ. Назву дали на честь діяча комуністичної партії місцевого походження Григорія Івановича Петровського та річки Дніпро.

Будинок біля оперного театру Дніпра

Однак вже у 2016 році Дніпропетровськ став Дніпром в рамках процесу декомунізації. Нова назва була обрана зважаючи на те, що місцеві мешканці вже і так називали своє місто Дніпром та не бажали, щоб воно мало щось спільне зі співорганізатором Голодомору Петровським.

Таким чином Дніпро носило імена російських правителів та діячів понад 240 років, і лише 9 років воно має українську назву.

