Носило имя россиянина 30 лет: какая история стоит за названием этого города в Луганской области

Как украинский банкир дал имя городу в Луганской области и почему его переименовали

Алчевск — один из крупнейших промышленных городов Луганщины, который с момента основания несколько раз менял название. Современное название связано с украинским меценатом и промышленником Алексеем Алчевским, но в советский период город десятилетиями носил имя партийного деятеля.

"Телеграф" расскажет историю, как и почему менялись названия этого города.

Первым названием поселения была Юрьевка — именно так в 1895 году назвали рабочий поселок возле предприятий, принадлежавших украинскому промышленнику и банкиру Алексею Алчевскому.

Родина Алчевских — основатели города

После трагической гибели Алчевского в 1901 году поселок был переименован в Алчевск (1903 год) в его честь. Алчевский был известен как основатель горных и металлургических предприятий в Луганской области, владелец крупных банков, активный участник украинского национального движения и меценат — именно он дал толчок развитию территории, на которой встал будущий город.

Памятник меценату Алексею Алчевскому

В 1931 году город получил новое название – Ворошиловск, в честь советского деятеля Климента Ворошилова. Уже в 1932 году поселок приобрел статус города. В 1961 году название снова меняли — сначала на Металгорск, а через несколько месяцев на Коммунарск. Это советское название сохранялось до 1991 года и было типичным проявлением политики СССР по истиранию исторических украинских топонимов.

После провозглашения независимости Украины жители на городском референдуме 1 декабря 1991 вернули городу название Алчевск — в честь его исторического основателя Алексея Алчевского. Железнодорожная станция, однако, оставалась под названием Коммунарск еще долгое время и была официально переименована в Алчевск только постановлением Кабинета Министров 17 января 2025 года.

