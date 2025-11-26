Появились обновленные графики отключений в Днепре на 26 ноября. По сколько часов придется сидеть без света

Страна продолжает жить в условиях жестких ограничений электроснабжения

Графики отключений света в Днепре 26 ноября, как и во всех регионах Украины, будут действовать на протяжении всех суток. Света не будет в среднем по четыре часа.

"Телеграф" рассказывает, как будут выключать свет в Днепре в среду. "Укрэнерго" сообщило, что 26 ноября меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать по всей стране объемом от 0,5 до 2,5 очереди. Обновленные графики (по состоянию на 9:10) в Днепре и области будут такими:

Обновленеый график отключений света в Днепре 26 ноября

Обновленный график отключений света в Днепре 26 ноября, вторая часть

Отключения света зимой — какие перспективы

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в интервью "Телеграфу" предупредил, что украинцы должны быть готовы к длительным отключениям света в течение всей зимы. Электричество, по его прогнозу, будет выключаться на 14-16 часов.

Эксперт объяснил это тем, что когда будут похолодания, возникнет не только вопрос доставки электроэнергии из АЭС и генерации, но и дефициты электроэнергии из-за последствий обстрелов РФ.

В этих условиях украинцы вынуждены пользоваться альтернативными источниками электроэнергии. Руководитель отдела стратегических коммуникаций EcoFlow Ukraine Елена Гуцул в интервью "Телеграфу" рассказала, какие из них опасны.

По ее словам, самые распространенные причины возгорания при отключении света — использование самодельных конструкций, переработанных автомобильных аккумуляторов или товаров с серого рынка качество и безопасность которых гарантировать невозможно. Такие аккумуляторы обычно рассчитаны на медленный заряд, но пользователи пытаются работать с ними на высоких токах, что приводит к стремительному нагреву и может привести к пожару.