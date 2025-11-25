Укр

Будет горячей полдня: простой лафхак, как подогреть еду без электричества

Читати українською
Подогрев пищи без электричества
Подогрев пищи без электричества. Фото Коллаж "Телеграфа" / Freepik

Еду можно держать в электродуховке при выключении света

Из-за постоянных российских обстрелов энергетических объектов в Украине действуют аварийные и плановые отключения электроэнергии. Поэтому приходится налаживать быт, адаптируясь к реалиям.

Пользователь соцсети тикток поделилась лайфхаком, как подогревать пищу в условиях отключений света. Особенно этот совет будет актуален для тех, у кого установлена электрическая, а не газовая плита. Чтобы наслаждаться горячим завтраком, обедом или ужином, нужно подготовиться в момент, когда свет еще есть.

Как подогреть пищу в условиях отключения электроэнергии

Разогрейте духовку до 100 градусов и положите туда блюдо. Преимущество такого способа состоит в том, что пища будет теплой в течение 12 часов. К тому же при работе духовка нагревается и отдает тепло в помещение. Это поможет согреться, когда нет электроэнергии. Такой способ бесплатный и не требует много усилий.

Для тех, кто имеет финансовую возможность, есть вариант термосов для еды. Стоимость посуды зависит от материала, объема и бренда. Цены на термосы начинаются от 130 гривен, а самые дорогие могут стоить 1000-2000 тысяч гривен.

Термосы для еды цены
Цены на термосы для еды, скриншот из сети

