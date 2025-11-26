З'явилися оновлені графіки відключень у Дніпрі на 26 листопада. По скільки годин доведеться сидіти без світла

Країна продовжує жити в умовах жорстких обмежень електропостачання

Графіки відключень світла у Дніпрі 26 листопада, як і в усіх регіонах України, діятимуть протягом всієї доби. Світла не буде у середньому по чотири години.

"Телеграф" розповідає, як вимикатимуть світло у Дніпрі у середу. "Укренерго" повідомило, що 26 листопада заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть по всій країні обсягом від 0,5 до 2,5 черг. Оновлені графіки (станом на 9:10) у Дніпрі та області будуть такими:

Оновлений графік відключень світла у Дніпрі 26 листопада

Оновлений графік відключень світла у Дніпрі 26 листопада, друга частина

Відключення світла взимку — які перспективи

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в інтерв’ю "Телеграфу" попередив, що українці мають бути готовими до тривалих відключень світла протягом усієї зими. Електрику, за його прогнозом, вимикатимуть на 14-16 годин.

Експерт пояснив це тим, що коли будуть похолодання, виникне не тільки питання доставки електроенергії з АЕС та генерації, а ще й дефіцити електроенергії через наслідки обстрілів РФ.

В цих умовах українці змушені користуватися альтернативними джерелами електроенергії. Керівниця відділу стратегічних комунікацій EcoFlow Ukraine Олена Гуцул в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла, які з них є небезпечними.

За її словами, найпоширеніші причини займання під час відключень світла — використання саморобних конструкцій, перероблених автомобільних акумуляторів або товарів з "сірого ринку" якість та безпеку яких гарантувати неможливо. Такі акумулятори зазвичай розраховані на повільний заряд, але користувачі намагаються працювати з ними на високих струмах, що призводить до стрімкого нагрівання й може спричинити пожежу.