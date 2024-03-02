Шевченко признал финансовые проблемы в УАФ: сумма вас удивит

В главном футбольном органе Украины — большие финансовые проблемы

Новоиспеченный президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко заявил о дефиците бюджета главного футбольного органа страны. СМИ сообщали, что УАФ даже одолжила деньги для сбора национальной команді в марте 2024 года.

Соответствующий комментарий "Шевы" приводит Tribuna.com. По его словам, сумма дефицита составляет 105 млн грн. Аудит УАФ проводится за последние 9 лет, когда президентом организации был Андрей Павелко.

— Недавно вы заявили, что в УАФ проблеме с финансами. Можете детализировать?

— У нас дефицит бюджета 105 миллионов гривен.

— Из чего он сложился? Или это по результатам аудита будет известно?

— Да, после аудита станет понятнее. Но нужно подождать, поскольку делается аудит за 9 лет. И это не только финансовый аудит, но и операционный – анализируется административная деятельность УАФ и это усложняет процесс.

— Вы говорили на конгрессе УАФ, что результаты будут через два месяца. Месяц уже прошел…

— Я знаю, что журналисты любят конкретику, но пока я не скажу вам более точно, когда аудит закончится. Но о результатах проверки все узнают, — сказал Шевченко.

Напомним, Шевченко оскандалился в первый же день работы в УАФ. Позднее Андрей Николаевич пообещал исправить "зашквар".