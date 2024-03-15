Осталось два условия: как "Шахтеру" получить прямую путевку в Лигу чемпионов

Шансы есть и они вполне реальны

У донецкого "Шахтера" есть возможность получить прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов в следующем сезоне. Для этого "горнякам" нужно, чтобы были выполнены два условия, одно из которых зависит напрямую от них.

Как пишет "Футбол 24", по итогам еврокубкового сезона для Украины "Шахтер" стал самым рейтинговым клубом Европы, который не получает прямой путевки на групповую стадию Лиги чемпионов в ново сезоне. На данный момент "горняки" расположились на 25-й строчке рейтинга УЕФА.

В данном рейтинге "горняки" могли уступить "Динамо" из Загреба и "Славии" из Праги. Вчера оба коллектива покинули еврокубки и теперь точно не опередят "Шахтер".

Таким образом, одно из трех условий для попадания "Шахтера" в групповой этап Лиги чемпионов уже выполнено. Теперь осталось выполнить еще два.

При каких условиях "Шахтер" попадет в групповой этап Лиги чемпионов 2024/25

"Горнякам" необходимо, чтобы Лигу чемпионов выиграла команда, которая финиширует в топ-4 своего национального чемпионата. Интересно, что на данный момент все участники четвертьфинала Лиги чемпионов входят в топ-4 в своих чемпионатах. "Шахтер" должен стать чемпионом Украины 2023/24. Сейчас "горняки" лидируют в турнирной таблице и опережают второе место на три очка, имея игру в запасе.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в "Шахтере" продолжают споры с ФИФА по поводу своих футболистов.