Залишилося дві умови: як "Шахтарю" здобути пряму путівку до Ліги чемпіонів

Шанси є і вони цілком реальні

Донецький "Шахтар" має можливість отримати пряму путівку до групового турніру Ліги чемпіонів наступного сезону. Для цього "гірникам" потрібно, щоб були виконані дві умови, одна з яких безпосередньо залежить від них.

Як пише "Футбол 24", за підсумками єврокубкового сезону для України "Шахтар" став найрейтинговішим клубом Європи, який не отримує прямої путівки на групову стадію Ліги чемпіонів у новому сезоні. На цей час "гірники" розташувалися на 25-му рядку рейтингу УЄФА.

У даному рейтингу "гірники" могли поступитися "Динамо" із Загреба та "Славії" з Праги. Вчора обидва колективи залишили єврокубки і тепер точно не випередять "Шахтар".

Таким чином, одна з трьох умов для потрапляння "Шахтаря" до групового етапу Ліги чемпіонів уже виконана. Тепер лишилося виконати ще дві.

За яких умов "Шахтар" потрапить до групового етапу Ліги чемпіонів 2024/25

"Гірникам" необхідно, щоб Лігу чемпіонів виграла команда, яка фінішує у топ-4 свого національного чемпіонату. Цікаво, що наразі всі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів входять до топ-4 у своїх чемпіонатах. "Шахтар" має стати чемпіоном України 2023/24. Наразі "гірники" лідирують у турнірній таблиці та випереджають друге місце на три очки, маючи гру в запасі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у "Шахтарі" продовжують суперечки з ФІФА щодо своїх футболістів.