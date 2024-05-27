Евро-2024: когда стартует турнир

Матч-открытие состоится 14 июня в Мюнхене

Чемпионат Европы по футболу 2024 года стартует 14 июня в Германии матчем страні-хозяйки против Шотландии. Сборная Украины также пробилась на турнир, наша команда начнет свой путь на Евро-2024 в понедельник, 17 июня.

Полный календарь и расписание всех матчей Евро-2024 доступны на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Сине-желтые проведут на турнире как минимум три игры.

Евро-2024 — 17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу. На турнире сыграют 24 команды, которые были разделены на 6 групп по 4 сборные. Команды, занявшие первые и вторые места, а также 4 лучших из занявших третьи места в своих квартетах, выйдут в плей-офф.

Напомним, сборная Украины не сумела преодолеть групповой этап отбора на Евро-2024 из-за скандального решения в матче Украина — Италия (0:0). Тем не менее наша команда получила альтернативный шанс выхода на ЧЕ через плей-офф Лиги наций. Сине-желтые в полуфинале квалификации победили Боснию и Герцеговину (2:1), после чего разобрались с Исландией (2:1). Волею жребия сборная Украины сыграет на ЧЕ-2024 в группе Е вместе с Бельгией, Румынией и Словакией.