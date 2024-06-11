Сборная Украины разгромила Молдову, но слишком высокой ценой (видео)

Сине-желтые потеряли основного игрока прямо перед стартом ЧЕ-2024

Во вторник, 11 июня, сборная Украины по футболу провела заключительный контрольный поединок перед Евро-2024. Противостояла Сине-желтым команда Молдовы.

Встреча, проходившая в Кишиневе на стадионе "Зимбру", завершилась со счетом 4:0 в пользу украинцев. Об этом сообщает "Телеграф".

Уже на второй минуте матча Роман Яремчук открыл счет, воспользовавшись ошибкой соперник. В середине тайма болельщиков сборной Украины ждали плохие новости — травму получил основной левый защитник команды Виталий Миколенко. Под занавес тайма украинцы разыграли блестящую атаку, наконечником которой выступил Виктор Цыганков.

После перерыва главный тренер сборной Украины выпустил Артема Довбика вместо Яремчука, а форвард "Жироны" тут же забил. Еще через несколько минут лучший форвард Ла Лиги 2023/24 ассистировал на Георгия Судакова.

Молдова – Украина — 0:4

Голы: Яремчук, 2, Цыганков, 43, Довбик, 49, Судаков, 54

Предупреждения: Ярмоленко, 73, Конопля, 84

Молдова: Райлян – Рябчук, Посмак (Мудрак, 61), Бабогло, Кречун, Кожокару – Ионицэ (Постолаки, 46), Рацэ (Богачук, 78) – Дамашкан (Каймаков, 46), Николаеску (Клещенко, 46), Моцпан (Штынэ, 46).

Украина: Лунин – Миколенко (Зинченко, 30), Матвиенко, Забарный, Конопля – Шапаренко (Малиновский, 78), Судаков, Степаненко (Бражко, 68) – Мудрик (Зубков, 69), Яремчук (Довбик, 46), Цыганков (Ярмоленко, 69).

Статистика матча Молдова - Украина

Полный видеообзор матча Молдова — Украина будет доступен здесь позднее.

Напомним, в июне украинцы провели три спарринга. Накануне сборная Украины дала бой Германии (0:0), а также уступила Польше (1:3). На Евро-2024, которое начнется 14 июня, украинцы сыграют в группе Е вместе с Бельгией, Румынией и Словакией. Искусственный интеллект считает, что подопечные Реброва выйдут из группы.