Роналду ще є чого прагнути: які рекорди можуть підкоритися португальцю на Євро-2024

Криштіану не є найбільш віковим гравцем збірної Португалії

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду у віці 39 років вирушив на чемпіонат Європи з футболу. Зважаючи на все, це його остання європейська першість і напевно він захоче голосно грюкнути дверима.

На даний момент португалець є одним із найтитулованіших спортсменів світу і багаторазовим рекордсменом, але йому ще є куди зростати. "Телеграф" розбирався, які рекорди Роналду може встановити на своєму останньому Євро.

Рекорди, які вже належать Роналду

У 2004 році Роналду поїхав на своє перше віком 19 років і може оновити свій рекорд, просто вийшовши на поле в Німеччині. На цей час він єдиний гравець, який представляв свою країну на п’яти євро, і поки він не отримав травм, напевно збільшить цей рекорд до шести цього місяця.

Загалом він забив 14 голів на Євро: два у 2004 році, один у 2008 році, три у 2012 та 2016 роках, а потім п’ять у 2021 році. Саме він є найкращим бомбардиром турніру.

Крім того, Роналду став єдиним футболістом, який забив три і більше голів на кількох чемпіонатах Європи.

Феномен провів 25 матчів на Євро у різні роки і це також рекорд.

Які рекорди може побити Роналду на Євро-2024?

На превеликий подив Роналду досі не є володарем усіх рекордів в атаці.

Рекорд за кількістю створених моментів належить іншому великому португальцю — Луїшу Фігу (42). У Роналду на один момент менше, за ним йдуть німець Месут Озіл із 40, чех Карел Поборський із 39 та Зінедін Зідан із 38.

Крім того, колишній нападник "Манчестер Юнайтед" Поборські нині ділить рекорд за кількістю передач з Роналду — по шість, хоча півзахисник "Манчестер Сіті" та збірної Бельгії Кевін де Брюйне входить до тих, у кого п’ять передач, і прагнутиме збільшити це число у Німеччині.

Навіть у свої 39 років Роналду не є найбільш віковим гравцем збірної Португалії, ним є його одноклубник Пепе. Якби 41-річний захисник не забив, Роналду міг би стати найстарішим бомбардиром в історії турніру та побити рекорд австрійця Івіці Вастича (якому було 38 років та 257 днів, коли він забив гол у ворота Польщі у 2008 році).

Якщо Португалія, яка гратиме у групі F з Чехією, Туреччиною та Грузією, повторить свій успіх 2016 року, то Роналду стане лише другим гравцем — після іспанця Ікера Касільяса у 2008 та 2012 роках — який у ролі капітана завоював два титули чемпіона Європи.

Нагадаємо, що Євро-2024 розпочнеться вже 14 червня. З розкладом турніру можна ознайомитись за посиланням.