Росіяни занурили Харків у пітьму: як виглядає знеструмлене місто зараз (фото, відео)

Росіянам не вдасться відібрати світло наших чистих душ

Російські терористи обстріляли Харків 22 березня і місто досі оговтується від атаки. Протягом чотирьох днів всі необхідні служби боролися з наслідками терористичного обстрілу росіян. Згідно з останніми новинами, світло хоч і ненадовго, але все частіше з’являється у будинках харків’ян, а 25 березня у місті відновили роботу метро.

Через серйозні руйнування ТЕЦ та всіх підстанцій, в Харкові та області довелося повернути графіки відключення електрики. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав як виглядає місто зараз.

На фото, де-не-де, світяться віконця квартир харків'ян. Та більшість зяє темрявою. Однак, щоб не робили росіяни, їм не вдасться відібрати світло наших чистих душ.

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що графіки погодинних відключень електроенергії діють у Харкові та таких громадах області:

Мерефянській,

Люботинській,

Зміївській,

Балакліївській,

Чугуївській,

Ізюмській,

Богодухівській,

Дергачівській.

Крім того, у Харківобленерго опублікували графіки відключення електроенергії для Харкова та області. Вони діють з 25 по 31 березня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як живе Харків на третій день блекауту. Місту не звикати жити в екстремальних умовах і тому тут важко знайти неробочий через відсутність електроенергії магазин, медичний центр, аптеку чи точку громадського харчування. При цьому в кожному закладі можна зарядити гаджети без проблем.