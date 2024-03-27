"Электромощности катастрофически не хватает": к харьковчанам обратились с важной просьбой

Гражданам нужно временно перестать пользоваться одним прибором

После мощного обстрела Харькова 22 марта в городе катастрофически не хватает электрической мощности. Местных жителей просят отказаться от использования бойлеров, а пользоваться горячей водой, чтобы улучшить ситуацию со светом.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети". Отмечается, что сейчас крайне важно минимизировать использование электроприборов.

"Уважаемые жители Харькова! Проверьте краны горячей воды и минимизируйте пользование электрическими бойлерами. Городу катастрофически не хватает электрической мощности", — говорится в сообщении.

В КП подчеркнули, что вместо этого можно пользоваться горячей водой. Ее поставки уже были возобновлены.

"В большинстве домов города она (вода, — Ред.) есть. Просто проверьте краны и пользуйтесь централизованной услугой. Сегодня до конца суток планируем подключить последние дома Холодногорского, Новобаварского, Шевченковского и Киевского районов. Не оставляйте других горожан без света. Очень надеемся на ваше понимание!" — говорится в обращении.

Как сообщают в Минэнерго, в Харькове продолжают действовать графики временных отключений света. Ограничения применяются для более чем 200 тысяч точек учета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков дронами и ракетами. В результате в городе прогремело более 15 взрывов. В ОВА заявили о попадании в объект критической инфраструктуры. После этого пропала электроэнергия, а на местах прилетов начались пожары. Город оказался полностью обесточенным.