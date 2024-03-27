"Електропотужності катастрофічно не вистачає": до харків’ян звернулися з важливим проханням

Громадянам потрібно тимчасово припинити користуватися одним приладом

Після потужного обстрілу Харкова 22 березня у місті катастрофічно не вистачає електричної потужності. Місцевих мешканців просять відмовитись від використання бойлерів, а користуватися гарячою водою, щоб покращити ситуацію зі світлом.

Про це повідомили у комунальному підприємстві "Харківські теплові мережі". Зазначається, що зараз дуже важливо мінімізувати використання електроприладів.

"Шановні жителі Харкова! Перевірте крани гарячої води та мінімізуйте користування електричними бойлерами. Місту катастрофічно не вистачає електричної потужності", — йдеться у повідомленні.

У КП наголосили, що натомість можна користуватися гарячою водою. Її постачання вже було відновлено.

"У більшості будинків міста вона (вода, — Ред.) є. Просто перевірте крани та користуйтеся централізованою послугою. Сьогодні до кінця доби плануємо підключити останні будинки Холодногірського, Новобаварського, Шевченківського та Київського районів. Не залишайте інших городян без світла. Дуже сподіваємось на ваше розуміння! — йдеться у зверненні.

Як повідомляють у Міненерго, у Харкові продовжують діяти графіки тимчасових відключень світла. Обмеження застосовуються для більш як 200 тисяч точок обліку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 березня російські окупанти вкотре атакували Харків дронами та ракетами. В результаті в місті пролунало понад 15 вибухів. В ОВА заявили про влучення в об’єкт критичної інфраструктури. Після цього зникла електроенергія, а на місцях прильотів почалися пожежі. Місто виявилося повністю знеструмленим.