Поможет ли Харькову импорт электроэнергии из Европы: эксперт дал четкий ответ

Эта электроэнергия не для потребителей, пояснил он

Россияне нещадно обстреливают Харьков, уничтожая, в том числе и его энергообъекты. В городе действуют графики отключения света, и проблему нельзя решить за счет импорта электроэнергии из Европы.

Как пояснил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, электроэнергию из Европы невозможно передать в Харьков. Ее используют только для стабилизации системы. По его словам, импорт не предназначен для обеспечения работы бытовых приборов, он идет на регулирование частоты, напряжения и т.п.

Таким образом, при уничтожении объекта, или если он не может производить электроэнергию из-за, например, отсутствия топлива или обычной технической поломки, эта электроэнергия просто не будет производиться. По этой причине потребители не смогут ее получить. По словам Юрия Корольчука, что дополнительный дефицит в Украине зимой будет составлять не менее 2000 мегаватт.

"Это тот дефицит, который возник сейчас, в результате этих ракетных ударов. А дефицит у нас еще остается в результате 2022-2023 годов, также 2000 мегаватт. Так вот суммарно у нас выходит 4000 мегаватт, это минимум, минимальный объем, который мы просто не можем компенсировать, негде взять", — пояснил Корольчук.

Напомним, ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов говорил, что в Харькове из-за многочисленных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры продолжаются плановые отключения света. Однако о блекауте в городе пока речь не идет.