Столб огня десятки метров: в Харьковской области взорвался трубопровод (видео)

Причины взрыва на трубопроводе неизвестны

В Харьковской области, по предварительным данным, взорвался трубопровод с газом. Столб огня достигает 70 метров в высоту.

Кадрами с места делятся в сети. Официальных заявлений о произошедшем по состоянию на 20:30 не поступало.

По информации издания "Думка" взрыв произошел на газопроводе высокого давления газодобывающей компании, работающей в Изюмском районе около 18:30. На видео с места виден огромный столб огня. По словам очевидцев, в радиусе 40 метров плавится асфальт.

Как сообщили сотрудники газодобывающей компании, газовый узел расположен в селе Копанка Донецкой территориальной громады. А пожар случился из-за разрыва трубопровода. Авария не масштабная и возгорание будет ликвидировано, как только выгорит газ в трубопроводе от ближайшей заслонки до места порыва.

"Прорвало трубу. Давление высокое, поэтому так ярко и горит. Уже все перекрыли", — подчеркнул источник.

Есть ли пострадавшие в результате взрыва и что стало его причиной пока неизвестно. На месте работают спасатели и другие экстренные службы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в России загорелся завод по производству ракет С-300 и С-400. Что стало причиной пожара, неизвестно.