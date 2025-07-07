Кернес, Терехов и Чикатило: украинка стала звездой сети благодаря необычным тату (видео)

Девушка почти вся забита татуировками

В Харькове заметили девушку с довольно странными татуировками. На ее ногах изображены несколько портретов, среди которых два мэра Харькова и один маньяк — Андрей Чикатило.

Соответствующие видео распространяется в сети. Отмечается, что девушка привлекла внимание автора ролика на одном из харьковских рынков.

На видео показаны татуировки девушки на ногах. На одной из ног у нее изображен Геннадий Кернес, который был мэром Харькова с 2010 по 2020 год, на другой — действующий глава города Игорь Терехов. Но эти портреты не так удивляют даже несмотря на то, что видео записано на рынке Харькова.

Игорь Терехов

Геннадий Кернес

Больше всего пользователей сети удивил портрет на правой ноге девушки, ведь там изображен известный маньяк — Андрей Чикатило. "Телеграф" даже нашел фото, которое служило референсом для тату. Поэтому сомнений в том, что это именно Чикатило нет.

Андрей Чикатило

В комментариях пользователи шокированы и таким большим количеством тату, и тем, что на них изображены не просто политики, но и маньяк. Однако были среди комментаторов и те, кто в восторге от смелости девушки.

Для справки

Андрей Чикатило — один из самых известных и жестоких советских серийных убийц, насильник, педофил, каннибал, который с 1978 до 1990 года совершил 53 доказанных убийства (признался в 55 убийствах; по оперативным данным, совершил более 67 убийств): 16 лет, 14 девушек в возрасте от 9 до 17 лет и 17 старших девушек и женщин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Терехов сообщил, сколько людей живет в Харькове.