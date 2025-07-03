"Мы выдержали": Терехов рассказал, сколько людей сейчас живет в Харькове

Во время войны эта цифра резко менялась

Сейчас в Харькове проживает 1,3 миллиона человек. При этом перед полномасштабным вторжением в 2022 году официальный показатель составлял 1,4 миллиона, хотя фактически в городе проживало на тот момент 2 миллиона.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в интервью "Украинской правде". Осенью прошлого года по городу распространялись слухи, что зимой не будет отопления и света.

"1,3 миллиона (людей сейчас живет в Харькове – ред.). По состоянию на январь 2022 фактически – 2 миллиона, официально – 1,4 миллиона. В разные периоды после вторжения было 1,1 миллиона, 1,2 миллиона – в зависимости от того, сколько обстрелов, какая температура. Накануне зимы было много слухов, что мы не выдержим и в Харькове не будет теплоснабжения, энергетики. Но ведь мы выдержали", – сказал Терехов.

Следует отметить, что в первые месяцы российского вторжения 2022 года большая часть населения города эвакуировалась. За первые две недели только по железной дороге выехало более 600 тысяч человек (около трети города), многие уезжали на собственном транспорте. По подсчетам Харьковской ОВА, весной в городе осталось 300-400 тысяч человек. Летом 2022 года люди начали постепенно возвращаться. По состоянию на лето 2022 года в городе проживало 700-800 тысяч человек, а в ноябре 2022 года — уже около 1 миллиона 100 тысяч человек.

Мэр рассказал, что россияне не смогли зайти и захватить Харьков в 2022 году не только благодаря военным, ведь огромную роль сыграли именно люди. Большая ошибка Кремля заключалась в том, что он считал Харьков пророссийским. По его словам, с начала полномасштабного вторжения он получал сообщения от россиян с предложениями "сдать Харьков".