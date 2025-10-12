Россия атаковала Харьков КАБами. В городе поднимается дым, есть пострадавший (фото, видео)

Медики работают на местах ударов

Россия обстреляла Харьков в воскресенье, 12 октября. Враг ударил КАБами в Немышлянском и Слободском районах города, есть пострадавшие.

Что нужно знать:

Россия обстреляла два района в Харькове управляемыми авиабомбами

Пострадал 42-летний мужчина, его медики забрали в больницу

В городе поднимается дым

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. О взрывах в городе писали и телеграм-каналы, на месте удара в небе поднялся сильный дым.

В результате российской атаки в Слободском районе Харькова медицинская помощь понадобилась одному человеку. Синегубов пишет, что медики оказали первую помощь, а затем госпитализировали 42-летнего мужчину.

Мэр Игорь Терехов отметил, что в Немышлянском районе, предварительно, попадание произошло в землю — жилищный фонд не пострадал.

Стоит отметить, что Харьков, второй по величине город Украины, систематически терпит удары российскими КАБами. Расположенный всего в 30-40 километрах от российской границы, Харьков находится в зоне поражения тактической авиации противника.

КАБ — что такое управляемая авиабомба и применяемая РФ

КАБ – один из видов авиационных боеприпасов, то есть авиационная бомба. Она оснащена аэродинамическими поверхностями и системой наведения для повышения точности попадания в цель.

Авиационная управляемая бомба считается высокоточным оружием. Из-за технических характеристик КАБ и тактики их применения эти боеприпасы сложно сбивать существующими средствами ПВО. Самым эффективным способом защиты является уничтожение носителей (российских самолетов) на дальних подступах,

