Росія атакувала Харків КАБами. У місті здіймається дим, є постраждалий (фото, відео)

Медики працюють на місцях ударів

Росія обстріляла Харків у неділю, 12 жовтня. Ворог вдарив КАБами в Немишлянському та Слобідському районах міста, є постраждалі.

Що потрібно знати:

Росія обстріляла два райони у Харкові керованими авіабомбами

Постраждав 42-річний чоловік, його медики забрали в лікарню

У місті здіймається дим

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Про вибухи у місті писали й телеграм-канали, на місці удару в небі піднявся сильний дим.

Внаслідок російської атаки у Слобідському районі Харкова медична допомога знадобилася одній людині. Синєгубов пише, що медики надали першу допомогу, а потім шпиталізували 42-річного чоловіка.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що у Немишлянському районі, попередньо, влучання сталося у землю — житловий фонд не постраждав.

Варто зазначити, що Харків, друге за величиною місто України, систематично зазнає ударів російськими КАБами. Розташований лише за 30-40 кілометрів від російського кордону, Харків перебуває в зоні ураження тактичної авіації противника.

КАБ — що таке керована авіабомба та які застосовує РФ

КАБ – це один із видів авіаційних боєприпасів, тобто авіаційна бомба. Вона оснащена аеродинамічними поверхнями й системою наведення для підвищення влучності потрапляння в ціль.

Авіаційна керована бомба вважається високоточною зброєю. Через технічні характеристики КАБ та тактику їх застосування, ці боєприпаси складно збивати існуючими засобами ППО. Найефективнішим способом захисту є знищення носіїв (російських літаків) на дальніх підступах,

