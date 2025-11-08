"Орешник" или замыкание? Украинцев напугало загадочное сияние в небе в Харькове (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В городе зафиксировали большие скачки напряжения
В Харькове ночью 8 ноября увидели в небе странное сияние, якобы после которого в городе пропал свет. Похожее явление видели и в Днепре, правда, в октябре.
Что нужно знать:
- Странное сияние в небе в Харькове напугало украинцев
- После загадочной вспышки исчез свет в большинстве районов города
- Кое-где электроэнергия есть, но напряжение достигло 300 вольт
Как сообщают местные паблики, загадочное свечение в небе заметили после 21:00. После этого в домах исчез свет, а там, где он остался — скачки напряжения.
На опубликованном видео видно, что в небе появилось странное сияние синего и белого цвета. Оно длилось несколько секунд и несколько раз блымнуло. Точное происхождение этого явления неизвестно. Однако в октябре похоже видели в Днепре, правда, тогда свет исчез на несколько минут.
В сети пользователи уже пишут, что более вероятно возникла проблема с трансформатором или подстанцией. Также есть мнение об ионизации воздуха при замыкании. Однако некоторые писали об ударах российскими ракетами "Орешник" или "Ярс". Заметим, что взрывы в Харькове не слышали, только странное сияние.
Напомним, что ночью 8 ноября Россия нанесла масштабный удар по ТЭС Украины и энергетике. В результате чего две станции "Центрэнерго" полностью прекратили свою работу.
Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько ТЭС осталось в Украине и как они работают.