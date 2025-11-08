"Орешник" или замыкание? Украинцев напугало загадочное сияние в небе в Харькове (видео)

В городе зафиксировали большие скачки напряжения

В Харькове ночью 8 ноября увидели в небе странное сияние, якобы после которого в городе пропал свет. Похожее явление видели и в Днепре, правда, в октябре.

Что нужно знать:

Странное сияние в небе в Харькове напугало украинцев

После загадочной вспышки исчез свет в большинстве районов города

Кое-где электроэнергия есть, но напряжение достигло 300 вольт

Как сообщают местные паблики, загадочное свечение в небе заметили после 21:00. После этого в домах исчез свет, а там, где он остался — скачки напряжения.

Загадочное сияние в Харькове

На опубликованном видео видно, что в небе появилось странное сияние синего и белого цвета. Оно длилось несколько секунд и несколько раз блымнуло. Точное происхождение этого явления неизвестно. Однако в октябре похоже видели в Днепре, правда, тогда свет исчез на несколько минут.

В сети пользователи уже пишут, что более вероятно возникла проблема с трансформатором или подстанцией. Также есть мнение об ионизации воздуха при замыкании. Однако некоторые писали об ударах российскими ракетами "Орешник" или "Ярс". Заметим, что взрывы в Харькове не слышали, только странное сияние.

Напомним, что ночью 8 ноября Россия нанесла масштабный удар по ТЭС Украины и энергетике. В результате чего две станции "Центрэнерго" полностью прекратили свою работу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько ТЭС осталось в Украине и как они работают.