"Орєшнік" чи замикання? Українців налякало загадкове сяйво в небі у Харкові (відео)
У місті зафіксували великі стрибки напруги
У Харкові вночі 8 листопада побачили в небі дивне сяйво, нібито після якого у місті зникло світло. Схоже явище бачили й у Дніпрі, щоправда, у жовтні.
Що треба знати:
- Дивне сяйво в небі у Харкові налякало українців
- Після загадкового спалаху зникло світло в більшості районів міста
- Подекуди електроенергія є, але напруга сягнула 300 вольт
Як повідомляють місцеві пабліки, загадкове світіння в небі помітили десь після 21:00. Після цього в будинках зникло світло, а там, де воно залишилось — стрибки напруги.
На опублікованому відео добре видно, що в небі з'явилось дивне сяйво синього та білого кольору. Воно тривало кілька секунд та пару разів блимнуло. Точне походження цього явища невідоме. Однак у жовтні схоже бачили у Дніпрі, щоправда, тоді світло зникло на кілька хвилин.
У мережі користувачі вже пишуть, що ймовірніше сталась проблема з трансформатором чи підстанцією. Також є думка про іонізацію повітря під час замикання. Однак дехто писав про удари російськими ракетами "Орєшнік" чи "Ярс". Зауважимо, що вибухів у Харкові не чули, тільки дивне сяйво.
Нагадаємо, що вночі 8 листопада Росія завдала масштабного удару по ТЕС України та енергетиці. Внаслідок чого дві станції "Центренерго" повністю припинили свою роботу.
Раніше "Телеграф" розповідав, скільки ТЕС залишилось в Україні і як вони працюють.