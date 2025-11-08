"Орєшнік" чи замикання? Українців налякало загадкове сяйво в небі у Харкові (відео)

У місті зафіксували великі стрибки напруги

У Харкові вночі 8 листопада побачили в небі дивне сяйво, нібито після якого у місті зникло світло. Схоже явище бачили й у Дніпрі, щоправда, у жовтні.

Що треба знати:

Дивне сяйво в небі у Харкові налякало українців

Після загадкового спалаху зникло світло в більшості районів міста

Подекуди електроенергія є, але напруга сягнула 300 вольт

Як повідомляють місцеві пабліки, загадкове світіння в небі помітили десь після 21:00. Після цього в будинках зникло світло, а там, де воно залишилось — стрибки напруги.

Загадкове сяйво в Харкові

На опублікованому відео добре видно, що в небі з'явилось дивне сяйво синього та білого кольору. Воно тривало кілька секунд та пару разів блимнуло. Точне походження цього явища невідоме. Однак у жовтні схоже бачили у Дніпрі, щоправда, тоді світло зникло на кілька хвилин.

У мережі користувачі вже пишуть, що ймовірніше сталась проблема з трансформатором чи підстанцією. Також є думка про іонізацію повітря під час замикання. Однак дехто писав про удари російськими ракетами "Орєшнік" чи "Ярс". Зауважимо, що вибухів у Харкові не чули, тільки дивне сяйво.

Нагадаємо, що вночі 8 листопада Росія завдала масштабного удару по ТЕС України та енергетиці. Внаслідок чого дві станції "Центренерго" повністю припинили свою роботу.

